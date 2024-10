Boris Johnson ricevuto dal presidente Milei in Argentina

Boris Johnson è stato ricevuto a Buenos Aires dal presidente argentino, Javier Milei, e l'incontro ha suscitato critiche e indignazione sui social.

Molti utenti hanno infatti ricordato la posizione intransigente dell'ex premier britannico riguardo alla rivendicazione argentina della sovranità sulle Isole Falkland/Malvinas.

Johnson ha parlato per un'ora e un quarto con Milei, al quale ha poi regalato una copia del suo libro autobiografico appena lanciato in Gran Bretagna e intitolato 'Unleashed'.

La stretta di mano tra Milei e Johnson è sembrata sancire i nuovi rapporti tra Buenos Aires e Londra promossi dal leader ultraliberista sulle Isole della discordia. Il 24 settembre, la ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, ha firmato un accordo con il suo omologo britannico, David Lammy, che prevede la riattivazione di un volo regolare dal Brasile verso le isole dell'Atlantico meridionale, con scalo nella città argentina di Córdoba. L'accordo prevede anche la ripresa delle visite al cimitero di Darwin, nelle Malvinas, dei parenti dei soldati argentini caduti nella guerra del 1982 e il lavoro della Croce Rossa per identificare i resti dei militari sepolti senza nome sulle isole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA