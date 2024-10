Lula spinge l'uso delle valute nazionali tra i Brics

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva proporrà un aumento dell'uso delle valute nazionali negli scambi commerciali tra i Paesi del Brics, con l'obiettivo di sostituire gradualmente il dollaro statunitense.

Il tema sarà al centro del prossimo vertice del gruppo di economie emergenti in programma dal 22 al 24 ottobre a Kazan, in Russia.

"Si tratta di un tema che il presidente Lula ha menzionato con grande enfasi a Johannesburg ed è stato affrontato dai nostri rappresentanti nelle riunioni dei ministri delle Finanze e dei presidenti delle banche centrali con grande dedizione.

Spero che continui così", ha dichiarato l'ambasciatore Eduardo Paes Saboia, sottosegretario per l'Asia e il Pacifico del ministero degli Esteri.

Il questione continuerà a essere prioritaria "certamente anche durante la presidenza brasiliana del Brics nel 2025 e si rifletterà, in qualche modo, nella dichiarazione di Kazan", ha aggiunto il diplomatico in una conferenza stampa.

All'ordine del giorno del vertice - il primo con la partecipazione dei cinque nuovi membri Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran - dovrebbero figurare anche i conflitti in Ucraina e Medio Oriente.



