Milei, 'l'Università pubblica gratuita non è in discussione'

Il presidente dell'Argentina Javier Milei ha ribadito che l'università pubblica gratuita del Paese "non è in discussione", e che al contrario il governo vuole "prendersi cura" degli Atenei attraverso controlli sull'amministrazione dei fondi affinché questi "arrivino a studenti e docenti", e non a "ladri, criminali e bugiardi" che "si prostituiscono per la causa nobile di mantenere il posto di lavoro".

L'intervento del capo dello Stato avviene nel contesto di grande tensione con docenti e studenti universitari esacerbato dalla dal veto di Milei alla legge sul finanziamento degli atenei che garantiva sostanziosi finanziamenti per gli Atenei pubblici e un aumento dei salari per i docenti. Di contro, la legge di Bilancio del governo prevede stanziamenti equivalenti alla metà di quanto richiesto dal Consiglio inter-universitario.

I docenti hanno già indetto un nuovo sciopero per il 17 ottobre e gli studenti potrebbero questa settimana tornare a occupare gli edifici di varie università in diverse parti del Paese, in linea con quanto fatto nelle scorse settimane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA