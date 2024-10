La Colombia nomina il suo primo ambasciatore afro-discendente

Il governo della Colombia ha nominato il primo ambasciatore afro-discendente della sua storia. Si tratta del diplomatico Gustavo Makanaki, cui è stata affidata la guida dell'ambasciata in Giappone. L'annuncio è stato fatto dal ministro degli Esteri colombiano Luis Gilberto Murillo, a sua volta afro-discendente, a margine della Giornata della diversità etnica e culturale nel Paese latinoamericano.

Secondo Murillo, Makanaki - fino ad oggi console generale a Guangzhou, in Cina - "sta facendo la storia", come "uno degli afro-colombiani più in vista nel Paese che guiderà la Colombia verso l'integrazione con una regione del mondo importante come quella del Pacifico". Secondo il ministro la nomina dell'ambasciatore rientra in una serie di trasformazioni importanti volute dal governo colombiano nel contesto di un "piano di azione per favorire l'accesso di persone afro-discendenti e indigene nella carriera diplomatica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA