Brasilia, 'non romperemo le relazioni con il Venezuela'

Il governo del Brasile non prevede "una riduzione o una rottura" delle relazioni diplomatiche con il Venezuela anche in caso di mancata soluzione della crisi in corso nel Paese e peggiorata a seguito del contestato processo elettorale delle presidenziali di luglio. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Mauro Vieira, nel corso di un'intervista con Cnn Brasil. Secondo Vieira, Brasilia continuerà a favorire il dialogo, pensando ad una soluzione come il Gruppo di Amici del Venezuela, creato nel 2003 su suggerimento del Brasile con l'obiettivo - all'epoca - di proporre una via d'uscita dalla crisi politica innescata dal movimento di opposizione al governo di Hugo Chávez.

Il ministro ha poi affermato che la partenza dell'ex candidato dell'opposizione Edmundo Gonzaléz per l'esilio in Spagna ha provocato "una certa perplessità". "Non so per quali ragioni e se ci fossero pressioni o meno (perché Gonzaléz andasse via). So che il candidato è partito, e ora è in esilio.

Il governo venezuelano deve essere stato d'accordo, altrimenti non sarebbe potuto partire a bordo di un aereo dell'aeronautica di un Paese terzo. Da quel momento si è creato un certo clima di perplessità internazionale. Noi siamo sempre pronti a continuare a dialogare con il governo e l'opposizione", ha concluso.





