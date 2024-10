Per il Brasile la riforestazione è un progetto anche economico

L'Arco di Restaurazione è un progetto strategico della Banca per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) per trasformare la deforestazione dell'Amazzonia in un'area di riforestazione, con investimenti pari a 183 miliardi di euro entro il 2050 per recuperare 24 milioni di ettari. Si tratta del doppio dell'obiettivo brasiliano di rimboschimento della vegetazione autoctona entro il 2030, previsto dall'Accordo di Parigi.

Il ministero dell'Ambiente verde-oro ha chiuso la consultazione pubblica su una nuova versione del Piano brasiliano della Vegetazione Autoctona (Planaveg), la principale politica per promuovere il ripristino forestale. Secondo Valor Ecônomico il piano sarà approvato entro un mese.

Tereza Campello, direttore socio-ambientale del Bndes, ha dichiarato che "il ripristino delle foreste è una questione strategica per il Brasile, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico". Il Bndes sta infatti lavorando a sei progetti strategici, il più ambizioso dei quali è l'Arco di Restaurazione che, nella sua prima fase, prevede il rimboschimento di 6 milioni di ettari entro il 2030, consentendo la rimozione dall'atmosfera di 1,65 miliardi di tonnellate di carbonio.



