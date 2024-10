La Russa incontra il presidente del senato brasiliano a Roma

I presidenti del Senato italiano, Ignazio La Russa, e brasiliano, Rodrigo Pacheco, si sono incontrati questa settimana a Roma dove hanno discusso dell'uso della diplomazia parlamentare come alleata per mantenere e rinforzare le relazioni tra i due Paesi.

"L'incontro avviene nel momento in cui il nostro Paese presiede il G20, e l'Italia presiede il G7, e nell'anno in cui l'immigrazione italiana in Brasile compie 150 anni", ha scritto Pacheco su Instagram. "Durante l'incontro abbiamo valutato lo scambio di esperienze tra le nostre camere affinché la diplomazia parlamentare possa essere un'alleata nelle relazioni bilaterali e nello sviluppo dei due paesi", ha aggiunto.

All'incontro hanno anche partecipato il presidente della Commissione Costituzione e Giustizia del Senato brasiliano, Davi Alcolumbre, l'ambasciatore del Brasile a Roma, Renato Mosca, il segretario generale del Senato italiano, Federico Toniato, e l'amministratore delegato dell'Enel, Flavio Cattaneo.



