Il Venezuela esporta 156 tonnellate di meduse in Corea del Sud

Il Venezuela ha esportato oltre 156 tonnellate di meduse 'palla di cannone" in Corea del Sud nel corso del 2024. La vendita del prodotto - particolarmente apprezzato nel Paese asiatico per ricette culinarie - fa parte delle iniziative del governo di Caracas per promuovere le esportazioni non petrolifere e ridurre così la dipendenza dagli idrocarburi. "Questa iniziativa evidenzia il potenziale delle risorse marine venezuelane e l'importanza di sviluppare la ricerca per il loro uso sostenibile a beneficio delle comunità di pescatori", ha riferito il ministero della Pesca in un comunicato. Secondo i dati del governo, il Venezuela esporta 31 specie marine in 24 Paesi. L'esportazioni di prodotti ittici è cresciuta del 2% nei primi mesi dell'anno e - secondo le stime - continueranno a grazie all'aumento degli scambi con la Cina.





