Traffico di droga, accordo di cooperazione tra Brasile e Italia

Il Brasile ha stretto un accordo di cooperazione internazionale con l'Italia per combattere il traffico di droga: lo ha riferito il ministro brasiliano di Giustizia e Pubblica sicurezza, Ricardo Lewandowski, presente oggi al II Forum Esfera Internacional, organizzato a Roma dal gruppo Esfera Brasil. L'accordo - che sarà firmato al G20 di novembre a Rio de Janeiro - prevede scambi permanenti di informazioni tra le forze di sicurezza brasiliane e italiane per combattere la criminalità organizzata.

Ieri Lewandowski ha incontrato il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, per parlare della necessità di cooperazione tra polizia e magistratura nella lotta alla criminalità organizzata. Il ministro del governo di Luiz Inacio Lula da Silva si è inoltre riunito con il suo omologo italiano, Carlo Nordio, per discutere della cooperazione giuridica tra i due Paesi in ambito civile e penale.



