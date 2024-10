Machado, 'quando Maduro arresta qualcuno la mia forza aumenta'

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha ribadito il suo impegno nella lotta politica per far "rispettare i veri risultati" delle presidenziali del 28 luglio, che hanno attribuito una contestata rielezione a Nicolas Maduro, ma che secondo gli osservatori internazionali sarebbero invece state vinte dal candidato oppositore, Edmundo González Urrutia.

"Ogni volta che Nicolás Maduro imprigiona qualcuno, sento più forza per continuare", ha detto Machado al media digitale La Gran Aldea.

Per l'ex deputata, nonostante siano stati compiuti alcuni passi importanti, c'è ancora molto da fare.

"Maduro non si siederà a negoziare finché il costo di rimanere non sarà maggiore del costo di andarsene", ha sostenuto, ripudiando quel settore dell'opposizione che parla di "voltare pagina" rispetto alle recenti elezioni presidenziali.





