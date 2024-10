Lula critica l'indagine Usa sull'acquisto di caccia svedesi

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha definito "un'ingerenza" l'apertura di un'indagine dal governo degli Stati Uniti sull'acquisto di 36 aerei da combattimento Gripen - nel 2014 - dalla società svedese Saab. "Non so quali informazioni chiedano, non voglio dare un giudizio affrettato, ma non ha senso chiedere informazioni su aerei che il Brasile l'ha comprato", ha dichiarato il presidente nel corso di un'intervista radiofonica. Lula ha poi precisato di non avere dettagli su come sia avvenuto l'acquisto di ricordare che l'allora presidente "Dilma Rousseff aveva l'aereo più economico e con i costi di manutenzione minori".

"Gli americani cercano l'egemonia, vorrebbero sempre che tutto accadesse come vogliono loro. Quando ero presidente tra il 2003 e il 2010 volevo comprare i caccia francesi Rafale ma gli americani volevano che scegliessi i loro Boeing, e certamente non gli è piaciuto quando Dilma ha comprato i Gripen svedesi", ha concluso.



