In Messico nel 2025 80 nuove zone industriali

Il ministro federale dell'Economia del Messico, Marcelo Ebrard, ha dichiarato che nel 2025 è prevista la realizzazione nel Paese di 80 nuovi parchi industriali, di cui 11 saranno situati nello stato settentrionale di Nuevo León.

Durante la sua partecipazione al Forum NEF di Bloomberg nella città di Monterrey, Ebrard ha spiegato: "stiamo proponendo il 'portafoglio di investimenti 2025', che dettaglierà i progetti pubblici e privati per facilitarci il monitoraggio. Contiene iniziative nazionali ed estere, entrambe sono rilevanti per il Messico e generano occupazione".

"Per esempio, abbiamo già incontrato i promotori dei parchi industriali e gli abbiamo chiesto un elenco dei progetti che hanno in programma per il prossimo anno. Finora ci hanno segnalato più di 80 nuove iniziative".

Il ministero dell'Economia ha delimitato 10 corridoi industriali per il periodo 2024-2030.

"Abbiamo già messo tutti i parchi industriali su una mappa", ha sottolineato Ebrard, "dettagliando i loro investimenti e le loro esigenze. Molti richiedono elettricità o acqua, esiste un elenco di 36 permessi per ciascun parco. Dobbiamo conoscere lo stato di avanzamento di ogni procedura, è una questione organizzativa che ci permetterà di risolverle in modo tempestivo".



