Cripto, America Latina seconda regione in più rapida crescita

L'America Latina è la seconda regione in più rapida crescita nel settore delle criptovalute nel 2024, seconda solo all'Africa subsahariana: lo rivela in un suo report Chainalysis, società, specializzata nell'analisi dei dati blockchain.

Nella regione, Argentina e Brasile sono in testa per quanto riguarda la quantità di denaro ricevuto in criptovalute. Nella classifica, l'Argentina è al primo posto con 91,1 miliardi di dollari, poca differenza rispetto al Brasile, che segue con 90,3 miliardi di dollari.

Secondo lo studio, in totale l'America Latina ha spostato 415 miliardi di dollari in criptovalute in un anno. In base al rapporto di Chainalysis, si tratta di un aumento di circa il 42,3% rispetto al 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA