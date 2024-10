Colombia, Lula in difesa del presidente Petro indagato

In seguito all'apertura di un'indagine contro il presidente della Colombia, Gustavo Petro, per presunte irregolarità nel finanziamento della sua campagna elettorale del 2022, il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha utilizzato i social per mostrare solidarietà al suo omologo.

"Non si può rinunciare al giusto processo, soprattutto quando è in gioco la volontà del popolo espressa democraticamente attraverso le urne", ha scritto Lula, che ha poi ricordato l'impeachment sofferto nel 2016 dall'allora presidente Dilma Rousseff, a suo avviso "privo di base giuridica".

Successivamente, per Lula, iniziò "un periodo turbolento e traumatico nella storia del Brasile".

Lula e Petro, entrambi progressisti, si sono avvicinati ulteriormente negli ultimi mesi, organizzando incontri per discutere della situazione politica in Venezuela.

Anche il primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, considerato il braccio destro del presidente Nicolas Maduro, ha manifestato solidarietà a Petro assicurando che il 'chavismo' al potere sarà sempre dalla parte del presidente colombiano.



