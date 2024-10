Brasile, da gennaio a settembre +150% di superficie incendiata

Tra gennaio e settembre 2024, in Brasile sono stati incendiati 22,4 milioni di ettari, un'area equivalente allo stato di Roraima. La superficie bruciata è più grande del 150% rispetto ai 9 milioni andati in fumo nello stesso periodo nel 2023.

I dati provengono dall'indagine mensile Monitor del fuoco della rete MapBiomas, che sarà pubblicata oggi.

I numeri confermano lo scenario evidenziato dall'Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe), che nei primi nove mesi dell'anno ha registrato 210.208 roghi, molto più dei 189.926 registrati in tutto il 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA