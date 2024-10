Bolivia: mandato d'arresto contro l'ex presidente Evo Morales

La procuratrice del dipartimento boliviano di Tarija, Sandra Gutiérrez, ha confermato l'emissione di un mandato di arresto nei confronti di Evo Morales, dopo che l'ex presidente non si è presentato a testimoniare questo pomeriggio in un processo di stupro e di tratta che lo vede coinvolto.

Morales è accusato del presunto reato di traffico di esseri umani e contrabbando che coinvolge una ragazza con cui ha avuto una figlia nata quando lei aveva 15 anni. Secondo Gutiérrez, le memorie presentate dalla difesa dell'ex presidente boliviano non gli impedivano di comparire oggi come testimone.

"Stiamo lavorando su quanto prevede la legge, ovvero ottenere il mandato d'arresto per coloro che sono stati debitamente notificati senza alcuna violazione dei loro diritti. Il mandato d'arresto sarà semplicemente emesso affinché compaiano per presentare la loro dichiarazione informativa", ha dichiarato la procuratrice all'uscita dalla stazione di polizia del quartiere di Lourdes, nella città di Tarija, capitale dell'omonimo dipartimento che ha in carico il caso.

Poche ore prima, Jorge Pérez, l'avvocato di Evo Morales, aveva presentato due memorie per giustificare la mancata comparizione dell'ex presidente, aggiungendo che un altro mandato d'arresto sarebbe illegale, considerando che attraverso un ricorso legale il caso dovrebbe essere trasferito al distretto giudiziario di Cochabamba, dove risiede Morales.





