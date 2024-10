Nuovi blackout in Ecuador, sostituito il ministro dell'Energia

Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Ecuador, Antonio Gonçalves, è stato sostituito in un contesto di aggravamento della crisi energetica nel Paese, che ha costretto ad aumentare i tagli programmati di elettricità, con blackout fino a dieci ore al giorno.

La ministra dell'Ambiente, dell'Acqua e della Transizione ecologica, Inés Manzano, assumerà temporaneamente il dicastero, come annunciato in un comunicato della segretaria della Comunicazione della Presidenza dell'Ecuador.

Il cambio al ministero dell'Energia e delle Miniere è avvenuto poche ore dopo che, in un messaggio alla nazione, lo stesso Gonçalves aveva annunciato che i tagli all'energia elettrica sarebbero durati dalle quattro alle dieci ore, in diverse fasce orarie, a causa della "critica" situazione energetica che il Paese sta attraversando.



