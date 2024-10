Messico, la Camera discute la riforma del mercato elettrico

La Camera dei Deputati del Messico ha avviato il dibattito sulla riforma dell'industria dell'elettricità, proposta dall'ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

L'iniziativa stabilisce che lo Stato consentirà la partecipazione delle imprese private al mercato, ma che in nessun caso queste avranno la precedenza sulla Commissione Federale per l'Elettricità.

L'iniziativa è un secondo tentativo in materia, poiché il progetto approvato nel 2021 è stato invalidato dalla Corte Suprema, i cui membri hanno ritenuto che "viola i principi di libera concorrenza e sviluppo sostenibile" del settore.

La riforma in discussione da oggi aggiunge che "lo Stato è responsabile della transizione energetica e utilizzerà, in modo sostenibile, ogni fonte a disposizione del Paese per ridurre le emissioni di gas e le componenti dell'effetto serra, per cui stabilirà le politiche scientifiche, tecnologiche e industriali necessarie per la transizione energetica e altri impatti ambientali" e stabilisce che le funzioni che lo Stato esercita in via esclusiva non costituiscono monopoli.



