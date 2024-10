Messico, la Camera approva la riforma energetica

Con i voti contrari dell'opposizione, la Camera dei deputati del Messico ha approvato la riforma energetica promossa dall'ex presidente Andrés Manuel López Obrador che mira a riportare Petróleos Mexicanos (Pemex) e la Commissione Federale dell'Elettricità (Cfe) al loro carattere di aziende statali senza scopo di lucro.

La Cfe sarà, inoltre, lo strumento attraverso il quale lo Stato regolerà le attività di produzione, trasmissione e commercializzazione dell'energia elettrica e dei servizi Internet.

Sebbene la riforma consenta la partecipazione privata, gli analisti ritengono che l'iniziativa non dia certezza agli investimenti e costituisca un rischio per la competitività, per il Trattato Messico-Stati Uniti-Canada (Usmca) e per le finanze pubbliche.

"Eliminare il mandato di Pemex e della Cfe di creare valore economico e redditività consentirà a queste società di operare in perdita e causare danni al tesoro pubblico", si legge in una dichiarazione dell'Istituto messicano per la competitività.

In materia elettrica, la riforma prevede che le imprese private possano investire in attività produttive, ma "in nessun caso avranno la precedenza sull'azienda pubblica statale".

Il testo approvato dalla Camera è stato trasmesso al Senato per la discussione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA