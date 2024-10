Governo Milei annuncia intesa da 140 miliardi su export di gas

La compagnia petrolifera partecipata dell'Argentina, Ypf, avrebbe già raggiunto un intesa per la vendita del 30% della sua futura produzione esportabile di gas proveniente dal bacino non convenzionale di Vaca Muerta sotto forma di gas naturale liquefatto.

Lo ha annunciato il capo di gabinetto, Guillermo Francos, intervenendo a un convegno di industriali nella città di Cordoba precisando che l'intesa sarebbe per la durata di vent'anni e per una cifra complessiva attorno ai 140 miliardi di dollari.

"Probabilmente domani (per oggi, ndr) il presidente di Ypf firmerà un Mou (memorandum of understanding) con una delle compagnie petrolifre più grandi del mondo per la vendita di un terzo della produzione di gas esportabile da Vaca Muerta per i prossimi vent'anni", ha affermato Francos.

Secondo il capo di Gabinetto, in caso che si concrettizzi l'accordo si tratterebbe di entrate attorno ai 7 miliardi di dollari annuali che moltiplicate per la durata porterebbero appunto la cifra complessiva attorno ai 140 miliardi di dollari.

Il raggiungimento dell'intesa - che secondo quanto hanno lasciato trapelare fonti del governo sarebbe con il gigante anglo olandese Shell - contribuirebbe anche al finanziamento della costruzione di un maxi impianto di gnl nella provincia patagonica di Rio Negro che richiede a sua volta un investimento pari a circa 30 miliardi di dollari.



