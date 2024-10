Brasile: leader indigeno Raoni assente a festival letterario

Il leader indigeno Raoni Metuktire, 92 anni, da decenni impegnato per l'Amazzonia, ha annullato la sua partecipazione alla 22/a edizione della Festa letteraria internazionale di Paraty (Flip), in Brasile, per motivi di salute. L'informazione è stata confermata dall'organizzazione del festival, in corso fino a domenica.

Invitato alla tavola rotonda 'Conoscere il passato, guardare al futuro', Raoni è stato dimesso dall'ospedale dopo aver realizzato alcuni esami, riferisce la Flip.

Ieri il capo della tribù Kayapós era andato a Brasilia per incontrare Luiz Inacio Lula da Silva, ma non è stato ricevuto dal presidente perché non aveva preso un appuntamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA