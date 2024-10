Ad di Fincantieri e Vard visitano il Porto di Suape in Brasile

Nel corso di una visita al complesso industriale del Porto di Suape, in Brasile, gli amministratori delegati dei gruppi Fincantieri e Vard, Pierroberto Folgiero e Alberto Maestrini, insieme al ceo di Piemonte Holding, Alessandro Lombardi, hanno discusso dello sviluppo dell'industria navale brasiliana, mostrando entusiasmo per il futuro del settore nel Paese sudamericano.

Ad agosto il Congresso brasiliano ha approvato una misura provvisoria che crea incentivi fiscali ed economici per questo comparto e per quello petrolifero. Il provvedimento consente per esempio l'ammortamento accelerato per le nuove navi cisterna prodotte fino al 31 dicembre 2026 nei cantieri navali brasiliani e impiegate nel trasporto di cabotaggio del petrolio e dei suoi derivati ;;dal 1 gennaio 2027.

Uno dei punti salienti della visita di Folgiero e Maestrini è stato il cantiere navale Vard Promar, di proprietà di Fincantieri, che è uno degli impianti di costruzione navale più moderni del Sud America. Realizzato nel 2013, il cantiere dispone di un'installazione completamente integrata, essendo così in grado di svolgere tutto il processo di costruzione navale, ed è specializzato nella fabbricazione di Osv complessi (navi di supporto offshore) e navi gasiere.



