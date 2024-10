X paga multe e torna a funzionare in Brasile

Dopo la notifica dell'Agenzia brasiliana per le telecomunicazioni (Anatel), i principali operatori telefonici operanti nel gigante sudamericano hanno sbloccato l'accesso a X ed è già possibile accedere alla piattaforma sia dai computer che dai cellulari.

Anatel era stata informata in mattinata della decisione del giudice Alexandre de Moraes, della Corte suprema brasiliana (Stf), che ieri ha sospeso il blocco, dopo 39 giorni.

Ovviamente l'argomento del "ritorno" di X è già tra i top trends in Brasile, non solo sulla rete sociale di Elon Musk ma anche su Bluesky, il social network che più ha guadagnato utenti durante l'inattività forzata di X.

Lo sblocco è avvenuto dopo che il social network ha pagato le multe di 4,67 milioni di euro (28,6 milioni di reais) imposte dalla Corte suprema, l'ultimo passo necessario affinché il social network statunitense, sospeso dal 30 agosto scorso, potesse tornare a funzionare in Brasile.



