Tajani in Brasile, 'unire gli sforzi per crescere insieme'

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha inaugurato il Forum imprenditoriale Italia-Brasile presso la Federazione delle Imprese dello Stato di San Paolo (Fiesp), alla presenza di più di 300 rappresentanti di entrambi i paesi e del ministro brasiliano della Casa Civil, Rui Costa.

"L'Italia è pronta ad unire gli sforzi per raggiungere obiettivi che permettano sia al Brasile sia all'Italia di crescere", ha dichiarato. Davanti ad un pubblico di autorevoli rappresentanti del mondo dell'industria italiana da Enel a Tim, da Confindustria a Stellantis e Pirelli, Tajani ha poi aggiunto che "il governo italiano vuole collaborare ancora di più con il Brasile. San Paolo è la maggiore città italiana nel mondo, l'interscambio bilaterale nel 2023 ha sfiorato i dieci miliardi di euro e questo paese è il primo mercato sia di approvvigionamento che di destinazione degli investimenti diretti italiani".

Molti i settori fondamentali in cui, secondo Tajani, è possibile una forte collaborazione tra i due paesi, dalla lotta ai cambiamenti climatici, al nucleare, alle terre rare, allo spazio e all'intelligenza artificiale. "Per questo - ha aggiunto - siamo qui con le grandi realtà pubbliche che sostengono l'internazionalizzazione e l'export, ovvero l'Istituto del commercio dell'estero (Ice) e la Sace, la Simest e la Cassa Depositi e Prestiti, che sono strumenti finanziari di garanzia e di sostegno per tutte le imprese italiane che nel mondo vogliono internazionalizzarsi".

Ieri sera presso il Consolato di San Paolo è stata inaugurata la sede brasiliana di Simest. Tajani ha poi accennato agli ultimi ostacoli che rimangono sull'accordo del Mercosur. "Stiamo lavorando per accelerare i tempi e arrivare a una conclusione positiva. vogliamo essere i vostri portavoce e fare gli intermediari tra le istituzioni europee e le trattative con il Brasile", ha detto.



