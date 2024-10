Tajani, 'all'Onu non ci siano Paesi di serie A e serie B'

L'Italia è "favorevole alla riforma delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un'intervista con Cnn Brasil, che l'ANSA può anticipare. Riconoscendo come "oggi la situazione del mondo" sia "molto cambiata" per il ministro è necessario far sì che l'Onu sia "più efficiente".

"Confrontiamoci e troviamo una soluzione equilibrata che vada bene per tutti" in modo che "non ci siano paesi di serie A e serie B", ha sottolineato il ministro. "Il nostro interesse è dialogare con chi vuole riformare e siamo pronti a discutere su questo tema che è molto importante", ha concluso.



