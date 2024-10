Silli a Buenos Aires per Conferenza Imprenditori America Latina

Il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli è intervenuto oggi, nel quadro della missione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Tajani in Argentina, alla Conferenza annuale del Consiglio imprenditoriale dell' America Latina (CEAL), che raggruppa i principali imprenditori e uomini d'affari del Sud e Centro America. La Conferenza, informa la Farnesina, si è svolta a Buenos Aires dall'8 al 10 ottobre.

"Sono qui oggi per celebrare i profondi legami che uniscono Italia e la regione dell'America Latina e dei Caraibi" - ha affermato Silli nel suo intervento, aggiungendo che - "il rilancio dei rapporti a 360 gradi con l'America Latina e con i Caraibi figura tra i punti più rilevanti dell'agenda internazionale del governo italiano ed è corroborato, in maniera strutturale, dalla 'diplomazia della crescita', affidata al coordinamento del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e finalizzata ad incrementare la proiezione del mondo imprenditoriale italiano all'estero e a favorire sinergie e collaborazioni virtuose su scala internazionale." Il sottosegretario ha inoltre sottolineato come i "Paesi delle regioni latinoamericana e caraibica sono per l'Italia, e non da oggi, interlocutori chiave e con essi condividiamo valori e interessi, alimentati da profondi legami di carattere storico, politico, sociale, economico e culturale, rafforzati dalla presenza di numerose collettività italiane in America Latina e di apprezzate comunità latinoamericane in Italia. Quello che ci lega è un partenariato strategico a tutto tondo, che affonda le sue radici nel passato, ma che trova nel presente un nuovo impulso, soprattutto nella sua dimensione economico-commerciale".

Il sottosegretario ha concluso sottolineando come tra l'Italia, il suo sistema produttivo e l'area latinoamericana "esiste un partenariato solido, che presenta al contempo ancora immense potenzialità e spazi di collaborazione in diversi settori, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi, quali la transizione digitale, la transizione energetica, la tutela dell'ambiente e l'economia circolare, il contrasto al cambiamento climatico e la salute"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA