Panama, 'inaccettabile che l'Ue ci tenga nelle liste nere'

Il vice ministro del Commercio estero di Panama, Carlos Hoyos, ha dichiarato di ritenere "inaccettabile" la decisione dell'Unione Europea - resa nota ieri - di mantenere il Paese centroamericano nella lista "nera" dei paradisi fiscali.

"Le liste — ha detto — costituiscono una situazione inaccettabile per Panama. Ovviamente riteniamo che non dovremmo essere inclusi, perché siamo un Paese che rispetta le norme legali, gli obblighi e abbiamo la nostra sovranità come le altre nazioni".

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di mantenere Panama nella lista delle nazioni non cooperative a fini fiscali insieme ad Anguilla, Isole Fiji, Guam, Isole Vergini statunitensi, Palau, Russia, Samoa, Samoa americane, Trinidad e Tobago e Vanuatu.



