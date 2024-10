Mosca installa primo bancomat in Nicaragua per eludere sanzioni

Il governo russo ha installato il primo bancomat per le carte Mir nella capitale del Nicaragua, Managua. Lo ha annunciato in un'intervista alla televisione Canal 8 Piotr Pankratov, il rappresentante commerciale dell'ambasciata russa nel Paese centroamericano.

Il bancomat è stato installato nella cooperativa di risparmio e credito Credicoop, al chilometro 5,5 dell'autostrada Managua-Masaya e funziona 24 ore al giorno.

La Russia e il Nicaragua stanno cercando di utilizzare il sistema di pagamento Mir, alternativo allo Swift, per eludere le sanzioni internazionali.

Quattro mesi fa il Forum economico internazionale di San Pietroburgo ha posto al centro della discussione proprio le carte Mir, il sistema alternativo russo di pagamento che mira a ridurre la dipendenza dal dollaro e a rafforzare la cooperazione economica tra i paesi sottoposti a sanzioni occidentali. Sistema già attivo in Venezuela da qualche mese e in diverse banche cubane dal marzo dello scorso anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA