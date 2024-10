Lula promulga una legge che aumenta la quota dei biocarburanti

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha promulgato la cosiddetta 'Legge sul carburante del futuro', che prevede un aumento della quota di etanolo e biodiesel, rispettivamente nelle miscele con benzina e diesel, per ridurre il consumo di questi idrocarburi fossili.

"Il Brasile è il Paese che guiderà la più grande rivoluzione energetica del pianeta", ha dichiarato il capo dello Stato al momento della firma del testo, durante una cerimonia ufficiale nella base aerea di Brasilia.

L'obiettivo dichiarato è quello di evitare l'emissione di 705 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2037. Nonostante il suo impegno nella lotta contro il cambiamento climatico. Lula è oggetto anche di critiche da parte degli ambientalisti per essersi mostrato a favore della continuazione dell'esplorazione petrolifera offshore, sfruttando pure i giacimenti in Amazzonia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA