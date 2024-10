Foxconn costruisce un megaimpianto di chip Nvidia in Messico

Il nuovo stabilimento che la società taiwanese Foxconn sta costruendo in Messico si trova nello stato di Jalisco, ha confermato il governatore Enrique Alfaro.

"Ce l'abbiamo fatta. Senza fare tanto rumore, ma lavorando seriamente, con visione e convinzione per creare le condizioni e attrarre investimenti, abbiamo fatto quello che molti ritenevano impossibile: Foxconn, la più grande fabbrica di superchip del pianeta costruirà nel nostro stato un nuovo impianto di semiconduttori. Un sogno per il quale abbiamo lottato per tre anni", ha scritto Alfaro sui suoi social.

Recentemente agenzie internazionali avevano riferito che l'azienda avrebbe costruito il più grande stabilimento del mondo in terra azteca per assemblare i superchip GB200 di Nvidia, ma finora non si sapeva in che parte del Paese si sarebbe realizzato il progetto.



