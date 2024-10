Tajani vede Milei, piena sintonia tra Italia e Argentina

La decisione del governo di Javier Milei di effettuare una chiara "scelta di campo" tanto in termini di politica estera come di politica economica colloca l'Argentina in "piena sintonia" con l'Italia che vuole svolgere "un ruolo sempre più importante in America Latina". Questo, afferma il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il senso della missione di sistema appena conclusa in Argentina con un bilancio considerato "molto positivo" su tutti i fronti suggellato dall'incontro di oggi, definito "molto caloroso", con il presidente Javier Milei e dall'annuncio di una prossima visita a Buenos Aires della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "L'incontro con Milei è stato molto positivo, abbiamo ribadito la volontà di collaborazione tra Italia ed Argentina e verrà presto in visita anche il presidente del Consiglio", ha affermato Tajani dopo aver incontrato il presidente argentino.

"E' molto positivo il suo atteggiamento nei confronti dell'Italia che io credo debba svolgere ora un ruolo sempre più importante in America Latina", ha aggiunto il ministro degli Esteri al termine del colloquio con Milei dove sono stati discussi "temi soprattutto economici". "Dal punto di vista politico l'Argentina ha fatto una scelta di campo" e, grazie a questa scelta - ha quindi sottolineato Tajani - "oggi l'Argentina è uno dei paesi con cui anche il G7 si confronta e discute". E se dal punto di vista politico la scelta di un chiaro allineamento con l'Occidente favorisce le relazioni bilaterali, la scelta di Buenos Aires di intraprendere il cammino della "libertà" anche sul fronte economico colloca adesso i due Paesi "in perfetta sintonia". "La libertà economica è fondamentale, la politica che sta adottando il nuovo governo argentino è una politica liberale e siamo in perfetta sintonia da questo punto di vista", ha detto Tajani. Ma la missione del ministro degli Esteri in Argentina ha dato i suoi frutti anche su altri fronti. Nel corso della visita Tajani ha dato il via, attraverso la firma di una dichiarazione d'intenti, anche a un progetto di "diplomazia dello sport" che colloca l'Argentina come socio privilegiato di un'iniziativa che punta a costituirsi un ponte anche per "fare business". "Lo sport significa anche industria, con tutto il know how italiano in questo settore, export, moda, turismo, costruzioni", ha detto il ministro. E sempre l'Argentina, ha annunciato oggi Tajani, sarà il luogo prescelto nel 2026 per celebrare la "Giornata dell'Italofonia", progetto del ministero degli Esteri che prenderà il via l'anno prossimo con l'obiettivo di valorizzare la lingua italiana nel mondo.



