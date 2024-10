Tajani, 'tra Brasile e Italia un'amicizia storica'

Il vice primo ministro e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha elogiato la "storica amicizia" con il Brasile, paese dove sta per arrivare per una visita ufficiale. "Quest'anno celebriamo i 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile. Sono quasi 850mila gli italiani che vivono in Brasile. Esiste un'amicizia storica tra Roma e Brasilia, fondata su solidi legami culturali, economici e sociali. È un anno cruciale per le relazioni bilaterali", ha detto in un'intervista al quotidiano brasiliano Folha de São Paulo.

Tajani ha ricordato che il Brasile ha partecipato al vertice del G7 in Italia lo scorso giugno, e ha affermato che i due paesi hanno trovato "una importante convergenza su temi come la lotta al cambiamento climatico, alla fame e alla povertà, una convergenza che sarà approfondita durante l'incontro del G20, a Rio de Janeiro" in programma il 18 ed il 19 novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA