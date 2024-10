Litio, australiana Rio Tinto interessata ad Arcadium Lithium

Il gigante australiano del settore minerario Rio Tinto ha annunciato il suo interesse ad una possibile acquisizione di Arcadium Lithium, uno dei principali player a livello globale di prodotti chimici derivati dal litio e operatore nei quattro maggiori giacimenti del minerale bianco in Argentina. L'annuncio è stato dato dalla stessa Rio Tinto con un breve comunicato dove conferma di aver "contattato Arcadium Lithium in merito a una possibile acquisizione".

"L'approccio - si sottolinea ad ogni modo nella nota - non è vincolante e non vi è alcuna certezza che una transazione verrà concordata o andrà avanti".

La holding Arcadium Lithium è stata creata a gennaio di quest'anno dalla fusione di Allkem e Livent, dando vita a una nuova società quotata in borsa con un fatturato di circa 2 miliardi di dollari annuali.



