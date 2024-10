L'Europa proroga le sanzioni contro 21 cittadini del Nicaragua

Il Consiglio d'Europa ha prorogato di un altro anno - fino al 15 ottobre 2025 - le sanzioni contro familiari del presidente del Nicaragua Daniel Ortega, alti funzionari dello Stato, rappresentanti di magistratura, forze armate, polizia e altre istituzioni del Paese centroamericano coinvolti - secondo l'Ue - in gravi violazioni dei diritti umani. Lo riferisce il quotidiano El Confidencial.

Le misure adottate contro in tutto 21 persone prevedono il divieto a entrare o transitare nei territori dell'Ue, il congelamento dei beni in Europa e il divieto per cittadini e imprese europee di mettere fondi a disposizioni di questi soggetti e società a loro collegate.

Il regime di sanzioni è stato introdotto per la prima volta nell'ottobre 2019 a fronte al deterioramento della situazione politica e sociale in Nicaragua - nell'ambito della repressione delle proteste del 2018. Nell'occasione il Consiglio aveva espresso preoccupazione per le violazioni dei diritti umani contro esponenti della società civile e oppositori politici ritenute una minaccia per la democrazia e lo stato di diritto.

Nella riunione di oggi il Consiglio ha ribadito il suo appello per il ripristino delle libertà fondamentali in Nicaragua, il rilascio di tutti i prigionieri politici e il ritorno alle attività delle organizzazioni internazionali per i diritti umani nel Paese.



