Il fenomeno Marçal preoccupa Bolsonaro, 'carta fuori dal mazzo'

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha dichiarato che l'influencer ed ex candidato sindaco di San Paolo Pablo Marçal è "una carta fuori dal mazzo", escludendo affinità e possibili alleanze con l'ex coach di estrema destra che ottenendo il 28,14% delle preferenze ha mancato il ballottaggio per una manciata di voti.

Dopo aver pescato nell'elettorato moderato e di destra paulistano, contendendo principalmente voti al candidato ufficiale di Bolsonaro, Ricardo Nunes, Marçal ha annunciato di voler concorrere come candidato presidente o governatore nel 2026, generando la preoccupazione dell'ex capo dello stato.

"Marçal non è proprietario dei voti. Chi ha votato per lui si è illuso. La mia opinione su di lui l'ho già formata due mesi fa.

Dopo averlo incontrato e avergli parlato uscì dalla riunione dicendo cose non vere. Chi agisce così col tempo si logora", ha dichiarato Bolsonaro a Cnn Brasile.

L'ex presidente ha poi affermato di sostenere il candidato di centro destra al ballottaggio, "i voti vanno a Ricardo Nunes, non a Guilherme Boulos" (sfidante di sinistra arrivato al secondo turno con un distacco minimo da Nunes).

Bolsonaro ha poi mostrato soddisfazione per il risultato complessivo della destra e del centro alle ultime elezioni. "E' stata una vittoria del popolo conservatore, della destra, dei patrioti del Brasile", ha concluso.



