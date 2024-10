Cuba richiede formalmente la sua adesione al blocco dei Brics

Il governo di Cuba ha chiesto formalmente di potere entrare nel blocco di Paesi emergenti Brics, alleanza lanciata da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica cui lo scorso anno si sono aggiunti Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran.

La richiesta di diventare "Paese partner" del forum politico-economico "che si consolida come attore chiave della geopolitica globale e speranza per i Paesi del Sud" del mondo, è stata ufficializzata con l'invio di una lettera al presidente della Russia, Vladimir Putin, che detiene la presidenza di turno.

Nella stessa lettera, il ministero degli Esteri cubano ha confermato che il presidente cubano Miguel Díaz-Canel parteciperà al prossimo vertice in programma dal 22 al 24 ottobre nella città russa di Kazan.

Occupando il 34% del territorio mondiale, contando con il 45,2% della popolazione del pianeta e totalizzando il 36,7% del prodotto interno lordo globale, il Brics si candida sempre più a fare da contrappeso al blocco delle economie consolidate dominato dalle potenze occidentali.



