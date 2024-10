Colombia, riforma agraria in ecosistema tra più rari al mondo

A Pasca, cittadina colombiana di 13.000 abitanti del dipartimento di Cundinamarca che ha come capitale Bogotá, è stato firmato un accordo tra i ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura e le comunità di 24 comuni e 7 città dell'hinterland della capitale per proteggere l'ecosistema andino intertropicale ('paramuno' in spagnolo) di Sumapaz.

L'accordo istituisce il sistema nazionale di riforma agraria nella regione e sviluppa strategie di marketing per i prodotti della zona, avvantaggiando gli agricoltori locali e promuovendo la sovranità alimentare. Inoltre, vengono riconosciuti e tutelati i diritti dei contadini dell'ecosistema alpino intertropicale di Sumapaz, "per consentire di compiere progressi nella conservazione dell'ambiente e nel benessere delle comunità coinvolte", ha dichiarato la ministra dell'Ambiente, Susana Muhammad, al momento della firma dell'accordo.

"Due cose che sembravano opposte ma che non lo sono si uniscono: la conservazione e la protezione della natura e la Riforma Agraria", ha aggiunto la ministra dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Colombia, Martha Carvajalino.



