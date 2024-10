Cile, Boric annuncia la cancellazione dei debiti universitari

Il presidente cileno Gabriel Boric ha annunciato il progetto di legge sul condono del debito che più di 1,2 milioni di studenti universitari hanno contratto per pagare i loro studi. "La maggior parte di coloro che ascoltano queste parole oggi conoscono qualcuno indebitato per finanziare i suoi studi superiori con il Credito con Aiuto dello Stato (Cae), che oggi è un problema per tutto il Cile", ha dichiarato in serata dal Palazzo della Moneda Boric, che iniziò la sua carriera politica durante le mobilitazioni studentesche del 2011 proprio contro il Cae.

"Tutti coloro che sottoscriveranno volontariamente questo nuovo strumento avranno una percentuale del loro debito condonata. La percentuale sarà definita dal fatto che la persona si sia laureata o meno, dal suo debito in regola o meno e in base al numero di rate che ha pagato fino ad oggi. In questo modo, sosterremo i debitori con minori risorse, riconosceremo coloro che hanno pagato responsabilmente le tasse e incoraggeremo coloro che devono ancora pagare a regolarizzare i loro debiti", ha detto il presidente del Cile.



