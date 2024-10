Brasile: due container di donazioni a vittime di alluvioni

Un consorzio di cui fa parte l'Associazione di Amicizia Italia-Brasile consegnerà due container di materiali provenienti dall'Europa - tra cui medicinali, vestiti e utensili domestici - alle vittime della tragedia climatica di Rio Grande do Sul.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la società di consulenza Pantalica Partners e il Fondo scolastico Viveiro 2030, prevede la consegna del materiale donato alla città di São Leopoldo, nel Rio Grande do Sul.

"È il più grande aiuto non governativo arrivato in Brasile per aiutare le persone rimaste senza casa a causa delle inondazioni. Ci sono due container, con la possibilità di averne altri", ha dichiarato Fabio Porta, deputato eletto dalla comunità italiana in Sud America e presidente dell'Associazione di Amicizia Italia-Brasile.

Secondo il parlamentare, l'iniziativa dimostra i legami storici tra i due Paesi, nell'anno in cui ricorre il 150° anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile. "Queste commemorazioni non sono solo qualcosa di nostalgico, ma inseriscono iniziative in legami che sono ancora vivi", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA