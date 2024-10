Tajani, 'daremo più forza alle nostre imprese in Argentina'

"La comunità imprenditoriale italiana è una delle più importanti in Argentina. Oltre 300 imprese impiegano circa 16.500 lavoratori con un giro d'affari di circa 2,64 miliardi di euro nei settori automotive, energia, infrastrutture, agroalimentare ed assicurazioni": lo scrive in un editoriale per il quotidiano argentino 'La Nacion' il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Buenos Aires per una missione di sistema.

"Gli investimenti delle imprese italiane in Argentina superano già ora 1,5 miliardi di euro e, nel 2023, l'interscambio è stato pari a 2,34 miliardi di Euro. È il segno di una cooperazione ininterrotta che intendiamo oggi rafforzare ed approfondire, accompagnando al contempo il processo di stabilizzazione del quadro macroeconomico e finanziario del Paese", aggiunge il capo della diplomazia italiana, "Passi importanti sono stati già compiuti dal nuovo Governo argentino, ad esempio relativamente all'adesione di Buenos Aires all'Ocse, che il Governo italiano sostiene convintamente in ragione del carattere strategico di questa importante scelta politica. Processi che vedono l'Italia fianco a fianco dell'Argentina, cosciente del ruolo cruciale che Buenos Aires ha anche a livello regionale", osserva Tajani.



