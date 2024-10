Ministra brasiliana Franco, 'nessuna donna merita le molestie'

La ministra per l'Uguaglianza razziale brasiliana, Anielle Franco, ha affermato che nessuna donna dovrebbe subire abusi, in riferimento agli episodi di molestie sessuali che denuncia di aver subito da parte dell'ex ministro dei Diritti Umani, Silvio Almeida.

In un'intervista al programma di tv Globo 'Fantástico', la ministra ha detto di non aver mai avuto "alcun tipo di rapporto" con Almeida prima di lavorare con lui nel governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Franco ha anche detto che non c'è mai stato "alcun tipo di intimità" o condizione "perché lui facesse quello che ha fatto".

"Ha Iniziato con battute e lusinghe fuori luogo, per poi raggiungere un livello di mancanza di rispetto che non mi aspettavo neanch'io. Sono situazioni per le quali nessuna donna dovrebbe passare", ha aggiunto la ministra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA