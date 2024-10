Liberalizzato in Argentina il trasporto passeggeri su autobus

Prosegue in Argentina il piano di sburocratizzazione e deregolamentazione portato avanti dal governo del presidente ultraliberista, Javier Milei: la segreteria dei Trasporti ha annunciato la liberalizzazione del trasporto passeggeri sugli autobus a media e lunga percorrenza.

Il provvedimento, riportato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, unisce la creazione di un nuovo registro online per il trasporto passeggeri con la libera definizione di percorsi e orari, oltre a prezzi e fermate. In quest'ultimo caso dovranno però essere autorizzate dalla rispettiva giurisdizione locale.

In una dichiarazione, il dicastero ha affermato che la deregolamentazione mira a "liberalizzare, modernizzare e deregolamentare il trasporto su strada di passeggeri e il suo adattamento alle attuali dinamiche". Inoltre sostituisce una norma vecchia più di 30 anni.

Uno dei principali cambiamenti previsti è la creazione di un nuovo Registro nazionale del trasporto passeggeri, nel quale saranno incluse le aziende e i vettori già iscritti. Cinque giorni dopo la registrazione, le nuove imprese otterranno automaticamente l'autorizzazione ad operare.



