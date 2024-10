Guatemala, intercettato bus con 70 migranti, 21 sono cubani

Un bus con a bordo 70 migranti irregolari di 12 nazionalità differenti è stato intercettato dalla Polizia Nazionale Guatemalteca a Escuintla (sud del Paese) sulla strada che conduce al Messico; arrestati i due presunti "coyoti" (trafficanti illegali di persone), il conducente del mezzo e il suo aiutante. Tra i passeggeri più numeroso il gruppo dei cubani (21), ed i minori sarebbero almeno 11.

L'operazione è il risultato di " (una) linea di indagine su strutture criminali dedicate al traffico illegale di persone" ha informato la Polizia Nazionale sul suo account "X".

I settanta passeggeri, tutti originari di paesi latinoamericani e asiatici come Venezuela, Ecuador, Honduras, Brasile, oltre che cubani; e di Vietnam, India, Russia soprattutto, sono stati inviati all'Istituto Guatemalteco per il rimpatrio.

America Centrale funge da corridoio per migliaia di migranti provenienti da diverse parti del mondo che cercano di raggiungere gli Stati Uniti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA