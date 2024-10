Crisi sicurezza in Cile, 6 omicidi a Santiago in poche ore

Sei omicidi nelle ultime ore nella capitale cilena, tutti commessi nei comuni del centro sud e ovest della città, tutti legati ad altri reati come furti, rapine e assalti. La Pintana, Quinta Normal, La Cisterna, Estación Central, Colina e Maipú sono gli scenari degli omicidi commessi nella sola giornata di oggi.

Per fronteggiare l'onda di violenza il sottosegretario agli Interni fa sapere d'aver convocato una commissione di polizia: "Avremo una commissione di polizia, sia con i Carabineros de Chile che con la Polizia Investigativa - ha detto il funzionario del governo - In una società democratica che dà valore all'ordine pubblico e alla vita, questi sono crimini estremamente gravi".

L'ultimo delitto della serie si registra nel comune di Maipù dove un anziano è stato assaltato da una banda alle 6 del mattino, uscendo di casa con il suo furgone. I criminali sono riusciti nell'intento di rubare il veicolo, e l'uomo, probabilmente percosso, è morto poco dopo all'ospedale El Carmen dove era stato ricoverato.

Oltre a questo, si sono verificati altri incidenti, come la morte di un negoziante a La Pintana, colpito da un proiettile e poi trovato morto all'ospedale Padre Hurtado, a la Quinta Normal, dove la vittima è stata colpita da un proiettile dopo una discussione, e a La Cisterna, in Calle Goycolea, dove un adulto è stato accoltellato e successivamente portato dal fratello all'Ospedale Barros Luco, dove è morto. Altri due omicidi, sempre da arma da fuoco hanno poi avuto come vittime due stranieri, un colombiano e un domenicano a Colina e nel comune di Estación Central rispettivamente, riporta Cnn.



