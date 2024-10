Accuse di violenza sessuale, fissato interrogatorio per Morales

Indagato per tratta di esseri umani e violenza sessuale su minorenni, l'ex presidente della Bolivia Evo Morales comparirà il prossimo giovedì per la prima volta davanti alla magistratura per difendersi dalle pesanti accuse.

Lo ha riferito in una conferenza stampa il procuratore generale della Bolivia, Juan Lanchipa. "La convocazione delle tre persone accusate in questo caso, tra cui il signor Evo Morales, è stata fissata per giovedì 10 ottobre presso la procura di Tarija".

Secondo le indagini, i genitori della presunta vittima - anche loro indagati - avrebbero 'donato' la propria figlia all'ex capo dello stato in cambio di favori.

La denuncia contro Morales è stata presentata lo scorso 26 settembre, tre giorni dopo la conclusione di una protesta guidata dal leader del partito di governo Movimento al Socialismo (Mas) contro il presidente in carica Luis Arce, con cui dallo scorso anno ha intrapreso un braccio di ferro per il controllo del Mas.

Per questo motivo Morales sostiene che le accuse contro di lui sono solo l'ultimo episodio di una lunga "persecuzione politica" orchestrata da mesi contro di lui con l'unico obiettivo di impedirgli di candidarsi alla presidenza alle elezioni del 2025. "Il lawfare è il nuovo Piano Condor: non si uccide più a colpi di pistola, ma si promuovono omicidi morali attraverso sentenze contro leader popolari. Hanno avviato contro di noi quattro processi giudiziari contemporaneamente per ottenere il nostro arresto", ha scritto Morales sui social.





