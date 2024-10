Si chiudono le urne per le amministrative in Brasile. Continuano a votare solo quanti si trovavano già in fila. Secondo dati del ministero della Giustizia, nel corso della giornata sono state arrestate almeno 122 persone, tra questi 14 candidati, per reati elettorali, e altre 246 sono state portate nelle stazioni di polizia, per accertamenti. Lo riporta Cnn Brasile.



