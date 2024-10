Brasile, a San Paolo il progressista Boulos guida i sondaggi

Il candidato progressista appoggiato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Guilherme Boulos (Psol) è in testa nella corsa per il municipio di San Paolo, secondo i sondaggi pubblicati alla vigilia delle elezioni amministrative in Brasile.

Per Datafolha (rilevamento del 4-5 ottobre su un campione di 2052 elettori), Boulos guida la corsa per la poltrona di primo cittadino nella città paulista, col 29%. Seguono a tre punti di distanza e a pari merito tra loro, il candidato sostenuto ufficialmente dall'ex capo di Stato conservatore Jair Bolsonaro e sindaco uscente, Ricardo Nunes (Mdb), e l'outsider di destra Pablo Marçal (Prtb), con il 26% ciascuno.

Anche secondo Quaest (rilevamento del 4-5 ottobre su un campione di 2.400 elettori), Boulos ha il 29% dei voti, mentre Nunes è al 28% e Marçal al 27%.

Nella proiezione di AtlasIntel (rilevamento tra il 29 settembre e il 4 ottobre, su un campione di 2500 elettori), il candidato progressista ha il 32,3% delle intenzioni di voto, Marçal il 30% e Nunes il 20%.

Il margine di errore è di due punti percentuali.

Se nessuno dei candidati riuscirà a conquistare il 50% al primo turno, si andrà al ballottaggio, previsto per il 27 ottobre.



