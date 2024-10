Messico: elicottero Marina spara su uomini armati a Sinaloa

Un'operazione aerea e terrestre delle forze armate messicane è in corso da questa mattina nei comuni di Navolato, Angostura e Mocorito, nello stato di Sinaloa, dove un elicottero della Marina ha aperto il fuoco contro un pick-up con all'interno un gruppo di civili armati.

I media messicani riferiscono che potrebbe essere stato ucciso alias 'El 27', il capo della sicurezza del gruppo Los Chapitos, appartenente al cartello di Sinaloa, ma al momento non ci sono conferme ufficiali e gli scontri nella regione sono tuttora in corso.

Il governo dello stato di Sinaloa ha dichiarato che trattandosi di un'operazione condotta dalle forze speciali spetta al Ministero della Difesa messicano fornire tutti i dettagli dell'operazione.

I video condivisi sui social network mostrano prima l'elicottero che spara sul pick-up, poi il veicolo che dopo un inseguimento su una strada rurale si schianta contro un palo.





