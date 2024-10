Il Brasile sceglie 5.500 sindaci, test per il governo Lula

La burrascosa campagna elettorale per le amministrative entra nel suo ultimo giorno in Brasile in vista dell'apertura dei seggi, domani mattina, dove oltre 155 milioni di persone sono chiamate a scegliere nuovi sindaci, vicesindaci e consiglieri in 5.569 comuni del Paese.

L'appuntamento costituisce un test importante sul gradimento del governo del presidente progressista Luiz Inácio Lula da Silva, che giunto a metà del suo mandato, secondo un recente sondaggio Genial/Quaest, ha visto scendere il giudizio - da positivo a regolare - di quattro punti percentuali, passando dal 36 al 32%. Ma la tornata è anche un termometro per misurare la forza dell'ex capo di Stato di destra, Jair Bolsonaro che, seppure dichiarato ineleggibile fino al 2030, rimane il principale esponente di opposizione.

In particolare, a San Paolo, che con i suoi circa 12 milioni di abitanti è insieme a Rio de Janeiro, tra le città chiave di queste amministrative, si è assistito all'emergere dell'influencer di destra, vicino a Bolsonaro, Pablo Marçal, che nei giorni scorsi è stato aggredito a colpi di seggiola da un avversario, in un dibattito tv.

Tuttavia, l'appoggio ufficiale di Bolsonaro è per Ricardo Nunes (Mdb), sindaco uscente della metropoli e candidato alla rielezione. Lula invece, in mattinata sarà sull'avenida Paulista, per chiedere voti a sostegno di Guilherme Boulos (Psol; sinistra), sperando in una spallata. I sondaggi danno un pareggio tecnico tra Nunes e Boulos, ma Marçal sembra rincorrere da vicino. E il risultato finale appare incerto.

A Rio de Janeiro, le proiezioni danno invece in vantaggio il sindaco progressista uscente Eduardo Paes, sul bolsonarista Alexandre Ramagem, ex direttore dei servizi segreti e già al centro di uno scandalo di spionaggio illegale.



