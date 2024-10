I body-guard di Lula rapinati dell'auto durante un sopralluogo

Un'auto dell'ufficio della sicurezza della Presidenza della Repubblica brasiliana è stata rubata di fronte al seggio dove domenica voterà Luiz Inácio Lula da Silva per le elezioni amministrative. Il fatto è avvenuto a São Bernardo do Campo, nell'hinterland di San Paolo, mentre la security del presidente effettuava i controlli di prassi nella Scuola Statale Dr João Firmino Correia de Araújo, seggio per il voto di domenica. L'autista è stato aggredito da due uomini armati che gli hanno puntato le pistole alla testa e sottratto il cellulare.

Oltre all'auto, una T-Cross, i rapinatori hanno rubato tesserini, borse, zaini, orologi da polso, telefoni cellulari e persino giubbotti antiproiettile dei funzionari della Segretaria Generale della Presidenza della Repubblica. Il caso è stato denunciato nella caserma della Polizia di São Bernardo do Campo come furto di auto con l'aggravante della minaccia con arma da fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA